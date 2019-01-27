Канадский посол встал на сторону китаянки и лишился поста

Посол Канады в Китае был уволен после того, как прокомментировал арест гендиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере по запросу США. Об этом сообщает The Guardian.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо принял отставку Джона Маккаллума, однако не уточнил, что именно привело к такому решению. Глава правительства также отметил, что у него не было планов на кадровые перестановки.

25 января Маккаллум извинился за сделанное ранее заявление о том, что все доказательства в деле — на стороне Мэн Ваньчжоу. Он отметил множественные просчеты в юридической составляющей обвинений Вашингтона. В частности, речь шла о политическом вмешательстве американского лидера Дональда Трампа, экстерриториальном характере дела, а также о том, что Канада не присоединялась к антииранским санкциям США, в нарушении которых обвинили Мэн.

«Я оговорился, — сказал он. — Мои слова не выражают в точности мою позицию по данному вопросу. Как и ранее заявляли в правительстве, в деле нет политической подоплеки».