Бывший посол Польши в Армении Ежи Марек Новаковски считает, что у Армении нет иного пути, кроме как договариваться с Азербайджаном. В беседе с haqqin.az дипломат выразил надежду, что переговоры между руководством Азербайджана и Армении придадут импульс процессу урегулирования нагорно- карабах ского конфликта.

«Очень важно, что Пашинян не является уроженцем Карабаха и у него совсем другой подход к решению проблемы. Кроме того, у нынешнего главы Армении сильная электоральная поддержка – за его политику 60-65% населения. Это значит, что у него есть возможность любого рода политического маневра.

Если у него не будет поддержки населения, то его уберут так же, как в свое время Левона Тер-Петросяна. В Европе все выступают за мирное решение карабахского конфликта», - утверждает Новаковски.

Европа признает территориальную целостность Азербайджана, это даже не обсуждается, но вместе с тем нельзя забывать и об армянском населении Нагорного Карабаха, права которого тоже надо защищать. Необходимо найти такую формулу решения конфликта, чтобы с одной стороны сохранить территориальную целостность Азербайджана, а с другой - защитить права армянского населения Нагорного Карабаха. Это очень сложно, и поэтому стороны должны проявить политическую волю, полагает дипломат.

«В последнее время состоялось несколько встреч президента Алиева с премьером Пашиняном, и очень важно, что они говорили без посредников, с глазу на глаз. Надеюсь, они нашли точки соприкосновения интересов. Если Пашинян и его правительство действительно хотят реальной независимости, то у них нет другого выхода, кроме как договориться с Азербайджаном.

В то же время и Европа и США должны быть активны в решении этого конфликта, именно они должны стать гарантами решения этой проблемы. К сожалению, пока нельзя констатировать активность Запада в этом направлении. Пока политическую активность здесь проявляет только Россия, Европе же пора менять свое отношение к этому вопросу. Европа похожа на богатую пожилую тетку, которая занята лишь своими проблемами. Она даже готова дать деньги, только бы не нарушали ее покой. Но так не бывает! Если Европа считает себя геополитической величиной, то она должна быть активной», - убежден Новаковски.