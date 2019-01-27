Ильхам Алиев внес изменения в указ о выплатах семьям шехидов

Согласно изменениям, единовременная выплата также выплачивается не получившим страховую выплату в сумме 11 тысяч манатов (с учетом обязательных выплат, предусмотренных законом) наследникам военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, в отношении которых нет вступивших в законную силу судебных актов о страховой выплате в связи с объявлением их умершими из-за гибели и пропавшими без вести во время военной службы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в указ «О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций» от 19 апреля 2018 года.

Министерству внутренних дел Азербайджана поручено до 15 февраля 2019 года определить список сотрудников органов внутренних дел, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, и представить Министерству финансов и Министерству труда и социальной защиты населения.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов президента Азербайджана в соответствие с указом и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов Исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов Исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.

Министерству труда и социальной защиты населения, Министерству внутренних дел и Министерству финансов поручено решить вопросы, вытекающие из указа.