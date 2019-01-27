Эпидемия кори в Россию пришла из Азербайджана

Владимирскую область России охватила эпидемия кори. Предполагается, что вирус был занесен в регион из Азербайджана, откуда ее привез ребенок.

Неделей ранее сообщалось о 49 заболевших. По данным областной администрации, все заболевшие - из числа кочующего и мигрирующего населения, не имеющего прививок против кори.

В связи со вспышкой кори губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил директору департамента здравоохранения Алексею Мозалеву "принять все меры для локализации вспышки заболеваемости".

Между тем, владимирские эпидемиологи подчеркивают, что в настоящее время эпидемическая ситуация по кори во Владимирской области контролируемая. Никаких оснований для введения чрезвычайной ситуации нет.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор зафиксировал вспышку кори среди жителей поселка Сновицы. Тогда было зарегистрировано 25 случаев заболевания, среди заболевших 5 детей и 20 взрослых. Очагом заболевания стала поселковая школа. Предположительно, инфекция была занесена в регион из Азербайджана, оттуда ее привез ребенок.

Основной контингент заболевших - лица цыганской национальности. Санврачи выражали опасение, что инфекция кори будет подтверждаться у всех лиц из цыганского табора, поскольку у них отсутствуют прививки. Всего в составе цыганского табора поселка Сновицы, по данным Роспотребнадзора, 78 человек.