Президент Грузии: Диалог с Россией недопустим, пока...

«Пока от российского правительства не будет посыла о том, что Москва готова сдвинуть линию оккупации и нет никаких признаков от наших союзников американцев и европейцев, на мой взгляд, нет никакого смысла в диалоге с Россией», — заявила в интервью euradio.fr президент Грузии Саломе Зурабишвили, пишет Грузия Онлайн.

По словам грузинского лидера, «какой смысл говорить с Путиным, чьи действия становятся более жесткими. Как дипломат считаю, что мы не можем отказаться от диалога, если хотим достичь результатов, но необходимо иметь соответствующий контекст и наличие важных составных элементов».

По мнению президента Грузии, сегодня невозможно восстановить дипломатические отношения с Россией.

На вопрос, почему «Россия продолжает агрессивные действия», Саломе Зурабишвили ответила, что «в Москве просто не могут изобрести ничего другого».