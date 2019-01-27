США отправили в Сирию спецназ для поимки аль-Багдади

Согласно информации, аль-Багдади предположительно скрывается на территории провинции Дэйр эз-Зор, в районе, территория которого составляет около десяти квадратных километров.

США направили в Сирию группу спецназа с заданием выследить главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, утверждает панарабская газета "Аль-Араби аль-Джадид" со ссылкой на информированные иракские источники, пишет NEWSru.co.il.

Перед американскими военнослужащими поставлена задача взять главаря ИГ живым, несмотря на то, что шансы на это невелики. Захват аль-Багдади должен не только повысить рейтинг президента Дональда Трампа, но и получить ценную разведывательную информацию об "Исламском государстве".

Источник газеты опроверг сообщения, что поиском аль-Багдади занимаются также Россия и Турция.

Настоящее имя аль-Багдади - Ибрагим Ауад Ибрагим аль-Бадри. Родился он в 1971 году в Самарре, недалеко от Багдада. В 2006 году получил в Багдадском университете степень доктора богословия, а несколькими годами позже возглавил группировку, которая тогда еще не пользовалась влиянием. Сообщения о смерти аль-Багдади не раз появлялись в СМИ.