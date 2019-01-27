Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об улучшении социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, и семей шехидов, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, с целью приобретения квартир для инвалидов карабахской войны и семей шехидов из суммы, указанной в подпункте 1.18.3 «Распределения средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 15 января 2019 года, Министерству труда и социальной защиты населения будет выделено 35 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.