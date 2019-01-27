Fitch прогнозирует экономический рост в Азербайджане

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной валюте на уровне «BB+», прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

По мнению Fitch, в 2019 году экономика Азербайджана вырастет на 3,5% (в 2018 году данный показатель составлял 1,3%).

«Наряду с запуском месторождения «Шахдениз-2» и продлением контракта по добыче с крупнейшего в стране нефтяного месторождения, туризм и сельское хозяйство также будут стимулировать ненефтяной сектор в Азербайджане.

По состоянию на октябрь 2018 года активы Госнефтефонда Азербайджана выросли на 3,2 млрд долларов, или на 9% - до 39 млрд долларов, что означает 81,2% ВВП. Прогнозируется, что чистые зарубежные активы суверена будут составлять 75,4% ВВП», - говорится в сообщении.