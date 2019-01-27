В России предупреждают: Боевиков ИГ перебрасывают в Таджикистан

Из Пакистана в Таджикистан «в массовом порядке» перебираются члены террористической организации «Исламское государство», сказал, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану, заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов, передает РИА Новости.

По мнению Зубова, подобная активность боевиков может привести к наплыву мигрантов из Таджикистана в Россию.

«Боевики «Исламского государства» в массовом порядке неизвестными вертолетами с территории Пакистана перебрасываются сегодня на границу Таджикистана», — сказал Зубов, не раскрыв при этом источников информации.

Российский замминистра добавил, что, несмотря на «более законопослушное» поведение, приезжие из Таджикистана и Узбекистана требуют «повышенного внимания» со стороны правоохранительных органов. Свою точку зрения Зубов объяснил «идеологией, которую они сюда завозят» и их «устремлениями». Что под этим подразумевал чиновник, не уточняется.