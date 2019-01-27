В Азербайджане отметят столетие Исмаила Шихлы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея народного писателя Исмаила Шихлы, сообщает АзерТАдж.
В марте 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения видного представителя азербайджанской литературы, талантливого прозаика, известного литературоведа, педагога и общественного деятеля, народного писателя Исмаила Гахраман оглу Шихлы.
Согласно распоряжению, Министерству культуры и Министерству образования с учетом предложений Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 100-летнему юбилею народного писателя Исмаила Шихлы. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.