Тегеран опроверг гибель иранских военных в Сирии

Информация о погибших 12 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции в результате последнего израильского удара по сирийской территории не соответствует действительности, сказал глава пресс-службы КСИР бригадный генерал Рамазан Шариф, передает NEWSru.co.il.

"Это ни на чем не основанная ложь. Если бы там действительно погибли 12 бойцов корпуса, по всему Ирану проходили бы похороны", - сказал иранский генерал.

На прошлой неделе израильская фирма, занимающаяся поставками снимков Земли из космоса, ImageSat распространила спутниковые фотографии, на которых были запечатлены объекты, ставшие целью атаки израильских ВВС 21 января по территории Сирии. Кроме того, там же были ликвидированы радар JY-27 китайского производства и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российского производства.

По данным сирийской мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), жертвами ударов стали более 20 военнослужащих и боевиков. Среди них шестеро военнослужащих регулярной армии Сирии и просирийских вооруженных сил, 15 иностранцев, в числе которых 12 представителей Корпуса стражей исламской революции.