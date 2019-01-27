Килограммы золота пропали из здания ФСБ

В Магаданской области РФ слушается дело об исчезновении из управления ФСБ по региону 12 килограммов золота, сообщает «Коммерсант».

Согласно информации, золотые самородки были вещественными доказательствами по нескольким уголовным делам о незаконной добыче драгоценных металлов. По версии следствия, самородки в 2013–2015 годах похитил майор Константин Костенко, работавший в этот период следователем в ФСБ.

Бывший следователь свою вину категорически отрицает. Адвокат Костенко указал, что у его подзащитного не было найдено ни самих самородков, ни крупных денежных сумм, которые он мог бы получить от продажи золота. Никаких данных о дорогостоящих покупках Костенко, по словам защитника, также нет.