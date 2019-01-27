Власти Венесуэлы рассказали о переговорах с США

Министерство иностранных дел Венесуэлы запланировало встречу с коллегами из США на фоне политического кризиса, заявил глава ведомства Хорхе Арреаса, передает РИА Новости.

По словам венесуэльского министра, переговоры пройдут в ближайшее время, однако конкретная дата пока не определена. В подтверждение своих слов Арреаса продемонстрировал дипломатические письма между странами.

«Это реальность... Мы на самом деле ведем диалог... Скоро наши команды проведут встречу. Мы будем продолжать поддерживать контакты», — сказал Арреаса.