В Баку помешанный на ревности мужчина облил кислотой экс-жену

В Баку 41-летний Фуад Ахундов облил кислотой свою бывшую супругу, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Управление полиции Сураханского района.

Согласно информации Ахундов с супругой 34-летней Хатирой Ахундовой давно находился в разводе. Женщина проживала с детьми в отцовском доме. Несмотря на это, бывший муж постоянно следил за ней. Приревновав в очередной раз экс-жену, Ахундов запасся кислотой и явился в дом бывшего тестя, где и совершил преступление.

Женщина получила ожоги лица и тела третьей степени и была госпитализирована.

В результате оперативных мер, проведенных сотрудниками 32-го отделения полиции Сураханского района, Ахундов был задержан и привлечен к уголовной ответственности по статье 126 (нанесение тяжкого телесного повреждения) УК Азербайджана.