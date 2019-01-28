Мадуро хочет встретиться с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщают латиноамериканские СМИ со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства страны Хорхе Арреасу.

"Если будет необходимость встретиться хоть с самим дьяволом, чтобы отношения наших стран были мирными, мы это сделаем", - сказал венесуэльский министр.

Также министр заявил, что Вашингтон косвенно признает законность пребывания у власти Мадуро, так как США регулярно обмениваются дипломатическими нотами с МИД Венесуэлы.