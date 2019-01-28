Определились соперники Азербайджана по полуфиналу «Евровидения»

Согласно информации, представитель Азербайджана будет выступать во второй части второго полуфинала конкурса. Вместе с нашей страной в эту группу попали Албания, Литва, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Россия и Хорватия.

Сегодня в Тель-Авиве состоялась жеребьевка песенного конкурса «Евровидения-2019». Церемония прошла в Музее искусств, сообщается на сайте конкурса.

В первой половине второго полуфинала оказались Швейцария, Швеция, Ирландия, Австрия, Молдова, Латвия, Румыния, Дания и Армения.

В первой части первого полуфинала выступят Словения, Беларусь, Чехия, Черногория, Кипр, Сербия, Финляндия, Польша и Венгрия, во второй — Эстония, Португалия, Сан-Марино, Исландия, Грузия, Австралия, Бельгия, Украина и Греция.

Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая 2019 года. Финал с участием 26 стран (в том числе Великобритании, Германии, Израиля, Испании, Италии и Франции, освобожденных от полуфинального отбора) пройдет 18 мая.

Сегодня же состоялось первое официальное мероприятие «Евровидения-2019». Тель-Авив получил от Лиссабона ключ, который является символом города-хозяина конкурса.