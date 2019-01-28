Ильхам Алиев: «В результате предательства Народного фронта и Мусават на нас обрушилась трагедия»

«В начале 1990-х годов в Азербайджане был период безвластия. Главной причиной нашего поражения стало то, что тогда у Азербайджана не оказалось сильного лидера. Различные группы боролись за власть, устраивали провокации друг против друга. И Армения, воспользовавшись сложившейся ситуацией, захватила часть наших земель».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на встрече с семьями шехидов в Президентском дворце.

«С полной уверенностью могу сказать - я неоднократно об этом заявлял, - если бы в то время лидером Азербайджана был Гейдар Алиев, наши земли никогда не были бы оккупированы.

В результате предательской деятельности ПНФА-Мусават в начале 1990-х годов на народ обрушилась большая трагедия. Вы знаете, что сегодня мы пытаемся решить эту проблему. Большое внимание уделяется строительству армии. Наша армия продемонстрировала свою силу на полях сражений. Апрельские бои - наша славная историческая победа. Мы освободили от оккупантов несколько стратегических позиций, подняли флаг Азербайджана на этих высотах. Сегодня над некогда оккупированными Лялятепе, Агдеринскими и Нахчыванскими горами развевается государственный флаг Азербайджана», - сказал глава государства.