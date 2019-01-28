В Австрии госпитализировали Виталия Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко госпитализирован в Австрии в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль, сообщает портал Liga.net со ссылкой на заявление пресс-секретаря градоначальника Оксану Зиновьеву.
По словам Зиновьевой, в Австрии Кличко проходит обследования и реабилитацию.
«У него обострение последствий старой травмы спины», — сказала Зиновьева.
Она подчеркнула, что госпитализация мэра Киева никак не связана с прогулкой на лыжах, добавив, что Кличко не потребовалось вмешательство хирургов.