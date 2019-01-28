В Австрии госпитализировали Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко госпитализирован в Австрии в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль, сообщает портал Liga.net со ссылкой на заявление пресс-секретаря градоначальника Оксану Зиновьеву.

По словам Зиновьевой, в Австрии Кличко проходит обследования и реабилитацию.

«У него обострение последствий старой травмы спины», — сказала Зиновьева.

Она подчеркнула, что госпитализация мэра Киева никак не связана с прогулкой на лыжах, добавив, что Кличко не потребовалось вмешательство хирургов.

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