Ильхам Алиев: Не экономика или внешняя политика, главное - шехиды

«Конечно же, это не случайно. Я мог бы подписать указ по любой области: по экономике, внешней политике, социальным вопросам. Но я решил, что первый указ должен быть связан с семьями шехидов. Этим указом предусмотрено предоставление государством почти 10 000 семьям шехидов единовременных сумм в размере 11 000 манатов. Повторю еще раз: не хочу сравнивать Азербайджан с какой-либо страной, но правда и то, что в этой области Азербайджан стал примером для многих стран», - заявил президент Ильхам Алиев .

«Забота о семьях шехидов в очередной проявила себя в прошлом году. В апреле 2018 года азербайджанский народ вновь оказал мне доверие, избрав меня на пост президента. И первый мой указ был об усилении социальной защиты семей шехидов » , - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на встрече с семьями шехидов в Президентском дворце.

«Выплаты уже начались. Как сообщили мне, более трех тысяч семей шехидов получили по 11 тысяч манатов. Однако в ходе этого процесса выявилось, что сумма пособий, полученных в свое время гражданами, не совпадает с ныне выплачиваемой суммой. То есть в те годы - в начале 1990-х годов цифра была большой, - в то время предусматривалось 50 000 манатов, - однако тогдашние 50 000 манатов не могут даже сравниваться с нынешними 11 000 манатов.

Я высказал свое мнение общественности по данному вопросу. Я заявил, что этот вопрос должен быть серьезно изучен, и здесь должны преобладать два основных фактора: закон и справедливость. С одной стороны, граждане, ранее получившие данное пособие, не могут быть включены в этот список, как того требуют закон и правила. С другой же стороны, все вопросы мы должны решать по справедливости, подходить ко всем вопросам сквозь призму социальной справедливости.

Учитывая это, я подписал сегодня новый указ, согласно которому число граждан, которые получат 11 тысяч манатов, увеличено на 2725 человек. В их числе граждане, получавшие некогда пособие в меньших суммах, и в целом представители семей шехидов органов внутренних дел, вообще не попавшие в этот список, число их превышает 460 человек.

Конечно, это требует больших средств. На реализацию этой программы из государственного бюджета предусмотрено выделить 135 миллионов манатов. Это достаточно крупная сумма. Мы стараемся, чтобы к каждой сумме подходили рачительно. Мы стараемся оказывать большую поддержку направлениям, обуславливающим экономическое и социальное развитие нашей страны.

Но я всегда говорил, что благосостояние граждан Азербайджана, их материальное благополучие - наша главная обязанность. Поэтому, в первую очередь, принятие этого решения справедливо, а с другой стороны, после указа президента оно вступает в силу в качестве официального документа. Мы обеспечили оба этих фактора», - сказал глава государства.