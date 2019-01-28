Экс-президента Франции допросили по делу об убийстве журналистов

Согласно информации, судебных следователей интересовала информация об обстоятельствах этой трагедии, которую экс-президент сообщал журналистам в приватных разговорах. Показания журналистов об этих беседах были приобщены к делу.

Экс-президент Франции Франсуа Олланд был допрошен в качестве свидетеля по резонансному делу об убийстве в Мали журналистов Международного французского радио RFI Жислен Дюпон и Клода Верлона в ноябре 2013 года, сообщает RFI со ссылкой на Agence France-Presse.

Так, в беседе с коллегами убитых репортеров 19 октября 2018 года Олланд якобы «уверенным тоном» заявил, что похитители избавились от заложников, поскольку «запаниковали», увидев, что их преследует французский военный вертолет. Следствие же не установило присутствия военных вертолетов во время похищения и убийства в зоне, где произошла трагедия.

На допросе Олланд заявил, что либо неудачно выразился, либо был неправильно понят: «Я только хотел сказать, что между французскими военными и террористами-похитителями не было никакой перестрелки». Экс-президент отметил, что хотел опровергнуть версию о том, что террористы убили сотрудников RFI в момент столкновения с французскими военными, а сама гибель журналистов стала следствием ошибок разведки и армии.

В декабре 2013 года тогда еще президент Олланд якобы рассказал о существовании записи прослушки телефонного разговора между предполагаемым заказчиком и исполнителем похищения журналистов RFI. В этой беседе заказчик якобы упрекал исполнителя в том, что тот "уничтожил товар", рассказал источник AFP. Содержание этого разговора следствию изложил журналист RFI. Однако следствию не удалось найти следов упомянутой прослушки.