США вводят «нефтяные» санкции против Венесуэлы

Министерство финансов США вводит санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA и блокирует ее активы на $7 млрд, сказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе брифинга для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

При этом в американском минфине заявили, что Вашингтон отменит санкции в отношении PDVSA, если президент Николас Мадуро согласится на проведение новых выборов.

«Снятие санкций с PDVSA возможно в случае передачи контроля временному главе государства или в будущем законно избранному правительству, которые предпримут меры для борьбы с коррупцией», - сказал министр финансов Стивен Мнучин.

Санкции коснутся правительства страны, любых политических подразделений и агентств, включая Центральный банк Венесуэлы, а также любых лиц, действующих в интересах режима Николаса Мадуро, пишет РИА Новости.

По словам Мнучина, любые покупки венесуэльской нефти могут привести к блокированию счетов покупателей.

Джон Болтон же добавил, что Вашингтон призывает военных и силы безопасности Венесуэлы признать переход власти в стране.