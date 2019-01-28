Из Москвы в Каракас вылетел самолет без пассажиров

В Каракас из Москвы отправился самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines, специализирующейся на чартерных рейсах и не совершавшей ранее полетов в Венесуэлу, пишет Дойче велле со ссылкой на "Новую газету".

Согласно информации, лайнер вместимостью 500 пассажиров вылетел в 14:00 мск 28 января из аэропорта Внуково.

Пассажиров на борту самолета, по данным издания, не было. При этом в нем находятся сразу два экипажа, что может быть связано с планирующимся возвращением в РФ без отдыха в аэропорту прибытия, отмечает газета.

Российские власти уже долгое время не рекомендуют гражданам страны посещать Венесуэлу, групповые туры в эту страну не продаются, пишет издание.