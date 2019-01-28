Тимошенко пригрозила Порошенко: Ответит за все

Президент Украины Петр Порошенко «ответит» за противоправные действия, которые он якобы совершил на своем посту, заявила лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Юлия Тимошенко на брифинге в ЦИК после получения удостоверения кандидата на пост президента Украины, сообщает РИА Новости.

По словам Тимошенко, коррупция «поглотила» Украину и «держится» на Порошенко.

«Порошенко будет отвечать после выборов за все: и за коррупцию при поставке техники с его заводов для армии, и за торговлю на крови. Он будет нести ответственность за то, что пять лет занимался разрушением страны», — сказала Тимошенко.

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Согласно последним данным социологов,  лидер «Батькивщины» имеет шансы на победу. Ее основным конкурентом, прогнозируют эксперты, станет шоумен Владимир Зеленский.

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