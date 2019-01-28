Часть генералитета вооруженных сил Венесуэлы ведет переговоры с оппозицией о смене власти в Каракасе. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, сообщает ТАСС.

По словам Болтона, «...рядовой состав вооруженных сил Венесуэлы прекрасно осознает, что экономическая ситуация в стране является безнадежной. И мы думаем, что они ищут возможность поддержать Национальную ассамблею. Мы полагаем, что младший и старший офицерский состав думает так же. Мы также в курсе того, что существуют серьезные контакты между генералами вооруженных сил Венесуэлы и сторонниками Национальной ассамблеи».