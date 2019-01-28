Казалось бы, трагическая смерть армянского политзаключенного Мгера Егиазаряна должна была вызвать всплеск справедливого европейского негодования. Однако официальный представитель верховного комиссара Евросоюза Майя Косьянчич ограничилась сухой, ничего не значащей формальной оговоркой, выразив трафаретную европейскую обеспокоенность и надежду на беспристрастное расследование. В общем-то, на этом все.

С 21 декабря по 17 января 50-летний зампредседателя уже оппозиционной национал-демократической организации «Армянские орлы» Мгер Егиазарян в застенках проводил акцию голодовки. То есть 27 дней армянский оппозиционер по всем канонам «сухого протеста», не балуясь ни сметаной, ни другими вегетарианскими продуктами, сознательно отказавшись от пищи, вел борьбу, привлекая внимание мировой общественности. Хотя азербайджанские нацдеки, которые по традиции лицемерно подлаживаются под вкусы малосознательной части населения, могут возразить: какие же политзаключенные могут быть в Армении после победы либеральной революции?! Возьму на себя смелость ответить – самые настоящие! Скажем, если в период правления Народного фронта Азербайджана политзаключенным считался депутат парламента Гаджи Абдул, которого посадил тогдашний глава МВД Искендер Гамидов, то уже после прихода к власти Гейдара Алиева арестованный Искендер Гамидов был признан Советом Европы заключенным, арестованным по политическим мотивам. Политика и наша жизнь полна такими переменами. Кто знает – может, через некоторое время и новый узник Роберт Кочарян, некогда посадивший Никола Пашиняна, будет признан главным политзаключенным в Армении?! Ведь расстрел демонстрации, в чем обвиняют бывшего главу армянского государства – следствие судьбоносной гражданской борьбы за власть. Чистая политика!

А организация «Армянские орлы», как это пытаются представить в Азербайджане, не мелкая и маргинальная организация, а объединение, насчитывающее 14-летнюю историю. По всей Армении у организации свыше трехсот филиалов, за последние годы «орлы» провели более двух тысяч общественных кампаний. Лидер движения Хачик Арсян до революции занимал пост замминистра спорта Армении. А покойный Мгер Егиазарян был его заместителем. При желании международные правозащитные и профсоюзные организации могли бы представить Мгера и журналистом. Ведь М.Егиазарян занимал должность ответственного секретаря информационного сайта «Haynews.am».

Более того, в 2015 году М.Егиазарян возглавлял пресс-службу ЗАО Армводоканал. То есть что-то вроде пресс-секретаря нашего «Азерсу». Представьте, какой шум поднялся бы в мире, если бы в Азербайджане арестовали и осудили Анара Джабраиллы – главу пресс-службы «Азерсу». А если бы, к тому же, он проводил 27-дневную акцию голодовки?!

Егиазаряна задержали 3 декабря спецслужбы Армении – сотрудники Службы нацбезопасности. На следующий день он отверг обвинения и начал голодовку. Но 17 января вынужденно приостановил акцию, ибо, как пишут армянские СМИ, состояние его здоровья стало ухудшаться. И через считанные дни после этого политзаключенный скончался. Не выдержало сердце. Но зато, как говорили в советские времена, прогрессивная часть мирового сообщества молча восприняла эту скучную статистику. Да, смерть политзека в Армении для европарламентария всего лишь скучная статистика.