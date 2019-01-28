Нефть дорожает после падения

Нефть дорожает сегодня после введения правительством США санкций в отношении венесуэльской нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), повысившего риск сокращения поставок нефти из этой страны на мировой рынок.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,17 (0,28%) - до $60,10 за баррель. По итогам торгов в понедельник их цена снизилась на $1,71 (2,8%) и составила $60,05 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,17 (0,33%) - до $52,16 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $1,7 (3,2%), до $51,99 за баррель.

Значения фьючерсов как на Brent, так и на WTI на закрытие рынка в понедельник были минимальными с 14 января, свидетельствуют данные FactSet.