Как суды сломали жизнь Лейле Ахмедовой

Мурад Самедов 11:01

Презентация уникальной коллекции платьев Azerbaijan на главном модном событии страны - Baku Fashion Week, показ на неделе мод в Париже, а дальше Милан, Нью-Йорк и турне со своей коллекцией по всем мировым столицам моды. Именно так должен был выглядеть рабочий график одного из первых и, несомненно, самых известных модельеров Азербайджана Лейлы Ахмедовой.

Судьба преподнесла инспектора Минналогов Однако вместо демонстрации своих платьев на главных подиумах Европы азербайджанский кутюрье вынуждена маяться по многочисленным судебным инстанциям в родном Баку. И, по всей вероятности, мир еще долго не увидит созданную ею коллекцию. Все началось еще в 2014 году. Именно тогда Лейла Ахмедова загорелась идеей открыть собственный дом моды и по совместительству музей, в котором бы выставлялась ее коллекция платьев. Выбор для его местоположения пал на шестиэтажное здание по улице Джафара Джаббарлы. При поддержке супруга известный модельер планировала выкупить это здание и превратить его в главное место в Баку по созданию уникальных нарядов и модных показов. В 2014 году она заключает договор с владельцем дома, бывшим сотрудником Минналогов, а ныне успешным бизнесменом Низами Агаевым. По контракту Ахмедова на ближайшие пять лет стала арендатором четырех этажей с правом выкупа в дальнейшем всего здания целиком. В течение этих пяти лет собственник не должен был даже входить в арендованные помещения. Только после официального оформления всех необходимых документов, в которых были четко прописаны все пункты контракта (который, как позже выяснилось, оказался подделкой. Лейла Ахмедова даже подала в суд на нотариуса - ред.), Ахмедова начинает масштабные ремонтные работы. На переоборудование помещений под дом моды известный кутюрье тратит огромную сумму – 860 тысяч еще не девальвированных манатов. Реконструкция затянулась до июня 2015 года, пока 1500 квадратных метров помещений на четырех этажах не приобрели должный вид и на здании не появилась долгожданная вывеска бренда Leyla Akhmedova. Все время, пока шло капитальное переустройство, Лейла Ахмедова исправно вносила ежемесячную арендную плату, которая составляла ни много ни мало 24 тысячи манатов. Опережая события, заметим, что Дом моды Лейлы Ахмедовой проработал в общей сложности 7 месяцев, а выплатила она собственнику здания 238 тысяч манатов арендной платы, о чем свидетельствуют представленные в суд чеки.

Чтобы читателя не смущали затраченные ею суммы, напомним, что Лейла Ахмедова занимается пошивом не обычных, а авторских моделей, стоимость которых исчисляется десятками тысяч манатов. За всю свою многолетнюю дизайнерскую карьеру она создала порядка 300 уникальных платьев, вложив в свою авторскую коллекцию частичку души и жизни. Но людям стало не до моды В 2015 году разразился кризис и произошла девальвация маната. В подобной ситуации более всего страдает бизнес, ориентированный на роскошь. Людям стало не до моды, и дела у Лейлы Ахмедовой пошли не лучшим образом. Идею выкупа здания, в котором уже работал ее Дом моды, пришлось на время отложить, сконцентрировав свои силы на сохранении хрупкого бизнеса. Несмотря на то, что в реконструкцию были вложены огромные деньги, модельер принимает нелегкое для себя решение отказаться от аренды одного этажа здания. Она просит владельца пересмотреть договор и снизить арендную плату сначала до 19 тысяч манатов в месяц за три этажа, а затем и до 14 тысяч за аренду уже двух этажей здания. Казалось, Низами Агаев должен бы радоваться такому повороту событий, поскольку мог получить после ремонта в идеальном состоянии два этажа и сдать их в аренду другим людям со значительной выгодой для себя. И поначалу так и было. Он охотно согласился на новые условия Ахмедовой, в том числе и на снижение арендной платы. Но, как выяснилось в дальнейшем, только на словах. Официально он не пересмотрел договор, а Лейле Ахмедовой было не до юридических проволочек, она была занята спасением своего детища, которое хотела сохранить любой ценой. Однако несмотря на все финансовые трудности, она продолжала ежемесячно исправно выплачивать обговоренные 14 тысяч манатов в качестве арендной платы за два этажа здания. Модельер и не подозревала, какую ловушку готовит Низами Агаев, чтобы лишить ее и бизнеса, и вложенных в дело денег.

Но Аннушка уже разлила масло, и спустя некоторое время Агаев, осведомленный о финансовых затруднениях Ахмедовой, заявил, что, согласно договору, она задолжала ему 154 тысяч манатов. Все уверения арендатора в том, что она все время аккуратно вносила плату, были тщетны. Плати или освобождай помещение - другого выбора арендодатель не оставил. Будучи человеком, погруженным в свое творчество, Лейла Ахмедова и предположить не могла, сколь суровы законы азербайджанского бизнеса и какие акулы в нем кишат. Простые человеческие отношения, договоренность под честное слово, сочувствие и взаимопомощь неуместны, когда речь идет о крупных суммах. Впав в депрессию, женщина даже была готова отказаться от дела всей ее жизни и забыть мечты о собственном доме моды. Она согласилась покинуть здание, потребовав лишь компенсировать ей деньги, потраченные на ремонт здания. А вложила она в ремонт, повторимся, 860 тысяч манатов, о чем свидетельствуют отчеты независимых экспертиз. Модельер предложила Низами Агаеву выплатить ей за ремонт 1,2 миллиона манатов (с учетом девальвации – ред.) и разойтись с миром. Но такой расклад не входил в планы Низами Агаева, он предполагал выставить Лейлу Ахмедову и получить полностью обновленное здание. Боевики пошли на женщину Дабы воплотить свой коварный замысел в жизнь, он принялся всячески отравлять жизнь Ахмедовой, планомерно выживая ее с обустроенного и обжитого места. Не имея на то никаких законных оснований, он начал систематически отключать в здании электричество и воду, буквально парализуя работу Дома моды. От Ахмедовой стали разбегаться клиенты, которым абсолютно не интересно, что там происходит с кутюрье, важно лишь чтобы качественно и в срок был выполнен заказ. Нет клиентов – нет денег, бизнес стал приходить в упадок. Как работать, когда тебе постоянно суют палки в колеса? Воспользовавшись финансовыми трудностями Ахмедовой, делец Агаев вознамерился нанести ей решающий удар. Он подал на модельера иск в Хатаинский районный суд с требованием взыскать с нее 154 тысячи манатов, которые она якобы задолжала ему по договору. Судья Намидад Мисирзаде, не заморачиваясь выяснением нюансов, быстренько вынес решение в пользу Агаева. Только тогда Лейла Ахмедова осознала изощренное коварство махинации Низами Агаева, и в этой наивной и хрупкой женщине неожиданно проявились железная воля и стойкость. Она не позволила сломать себя и решила добиваться правды всеми возможными методами. Прежде всего Ахмедова подала апелляционную жалобу, чтобы обжаловать несправедливое решение судьи Мисирзаде. Однако Агаев не стал дожидаться вердикта суда и в ночь на 23 сентября 2016 года отправил в офис Ахмедовой своих молодчиков и сотрудников печально известной охранной фирмы «Рияд».

Боевики владельца помещения выгнали охранника и заперли дверь, заверив Ахмедову, которая немедленно приехала на место происшествия, что здание будет охраняться и ничего не пропадет. Утром следующего дня модельеру позвонили ее сотрудники и сообщили, что их не пускают на работу, а в офисе произошел погром. Лейла Ахмедова немедленно прибыла в офис и вызвала сотрудников полиции. На место происшествия прибыли сотрудники 27-го отделения полиции, которые взяли показания у всех присутствующих и сняли отпечатки пальцев (которые затем чудесным образом исчезли из материалов уголовного дела – ред.). По словам модельера, в ходе погрома были сломаны декорации, похищены ткани, эксклюзивные наряды и в придачу 30 тысяч манатов, которые хранились у нее в столе. В деле указано, что Лейле Ахмедовой в общей сложности был нанесен ущерб в 175 100 манатов. Чтобы сохранить от посягательств хотя бы оставшееся свое имущество, Ахмедова решила не уходить из офиса. Но люди Низами Агаева, невзирая на то, что внутри находится женщина, заварили входную дверь помещения и установили решетку. На помощь попавшей в беду дочери поспешил пожилой отец Ахмедовой, но боевики Агаева, применив грубую силу в отношении пожилого человека и еще одной сотрудницы Дома моды, не впустили их. Завязалась настоящая драка, которую запечатлели камеры видеонаблюдения. Вторичное нападение на Дом моды произошло 26 сентября, когда в Азербайджане проходил референдум и в Баку было большое число наблюдателей и иностранных журналистов. Так Лейла Ахмедова, защищая свое имущество, фактически стала заложницей в собственном офисе. Прибывший через пять дней судебный исполнитель, открыв опечатанную дверь, нашел ее одну в темном, обесточенном здании без еды и даже воды. Судоисполнитель пригрозил сотрудникам охранной фирмы «Риад» возбуждением уголовного дела, и лишь после этого они перестали препятствовать проходу в Дом моды.

Вскоре Лейла Ахмедова выиграла жалобу в Бакинском апелляционном суде, который отменил решение Хатаинского районного суда и вынес постановление о ее праве беспрепятственно пользоваться арендованными помещениями. Все эти три года, после того как и Верховный суд вынес решение в пользу Лейлы Ахмедовой, Низами Агаев, тем не менее, периодически отключал свет и воду в здании, препятствуя деятельности Дома моды. Гражданское дело завершилось постановлением Верховного суда о том, что государственная экспертиза установила расходы Лейлы Ахмедовой на ремонт здания всего в 400 тысячи. Азербайджанская фемида решила удовлетворить претензии обеих сторон. Затем сумма потраченных модельером на ремонт денег была пересмотрена и снижена до 270 тысяч манатов. Таким образом из этих 270 тысяч манатов были вычтены 154 тысячи манатов, которые от нее требовал Низами Агаев. В итоге Ахмедова получила от своего обидчика 118 тысяч манатов. Инспектор начинает «моральный террор» Казалось бы, с юридической точки зрения делу положен конец. Но в результате в выигрыше оказался все же Низами Агаев, который получил обратно полностью отремонтированное здание, в которое было вложено почти миллион манатов, выплатив Лейле Ахмедовой смешные 118 тысяч манатов. Однако никто не ответил за нападение на кутюрье, удержание ее в заложниках и разгром модельного дома. По сути, у Лейлы Ахмедовой нагло отжали бизнес. Отчаявшись добиться справедливости, она стала обращаться во все вышестоящие инстанции и даже устроила голодовку. Вскоре ее принял глава МВД Рамиль Усубов, который поручил разобраться в деле Главному управлению по борьбе с организованной преступностью. Затем ее принял и выслушал жалобу генпрокурор Закир Гаралов. Лишь после этого по факту нападения на Дом моды Лейлы Ахмедовой в отношении Низами Агаева, его бизнес-партнера Азера Лютвелиева и командира отряда боевиков фирмы «Рияд» Джейхуна Эйвазова было возбуждено уголовное дело по статьям 177.3.2, 186.1 и 322.2. В настоящее время оно рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Мирзы Ханкишиева. К слову, Джейхун Эйвазов уже арестован и его участие в судебном процессе обеспечивает конвой Пенитенциарной службы. А организатор нападения Низами Агаев продолжает оставаться на свободе и оскорбляет Лейлу Ахмедову на каждом заседании суда.

Когда дело приняло неожиданно опасный для Агаева оборот, он с партнером по бизнесу и разным махинациям Азером Лютвелиевым, задействовав деньги, знакомства и другие «ресурсы», стал искать выход из ситуации. Оба начали закидывать суды всех инстанций незаконными исками к Лейле Ахмедовой, принуждая ее без конца давать показания, поднимать документы, предоставлять разные справки и др. Фактически против модельера, при поддержке судей, начал раскручиваться новый виток психологического террора. Когда и это не сработало, ушлые партнеры громогласно объявили, что согласны на примирение с Ахмедовой и выплату ей компенсации, если она заберет свое заявление об учиненном против нее разбое. А они обещали забрать свои иски. Целью Агаева и его приятеля было перевести дело из уголовной плоскости в прежнюю, гражданскую. Неожиданно в подвале агаевского здания обнаружились деньги и дорогие вещи, пропавшие во время погрома в Доме моды. Азер Лютвелиев лично пригласил Лейлу Ахмедову в подвал ее бывшего офисa и продемонстрировал пропавшие деньги и дорогие ткани. Но позже выяснилось, что все это очередная уловка, и вещи были вовсе не ее.

У Лейлы Ахмедовой имеется аудиозапись, где Азер Лютвелиев просит ее дать показания, что она нашла украденные у нее вещи, а Низами Агаев и Азер Лютвелиев путем взятки судьям в размере 20 тысяч манатов добьются закрытия дела.