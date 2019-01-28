США вводят войска в Венесуэлу?

«5000 войск - в Колумбию», - эта запись в блокноте советника президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, оказавшаяся в объективе фотокамер репортеров, вызвала бурную реакцию в американской прессе, пишет « Радио Свобода».

Накануне Джон Болтон и министр финансов США Стивен Мнучин объявили о введении санкций против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, предусматривающие замораживание ее активов в США, Во время пресс-брифинга Болтон держал в руках блокнот, на первом листе которого отчетливо виднелась строчка, которая заставила многих наблюдателей задать вопрос, намерены ли США направить войска в Колумбию, у которой протяженная граница с Венесуэлой.

«Как заявил президент, рассматриваются все варианты действий», - прокомментировал это фото представитель Белого дома. По данным источников телекомпании Foxnews, в Белом доме обсуждали вариант переброски войск в Колумбию в случае необходимости, но такого решения не было принято. Американские аналитики, цитируемые изданием Huffington Post, говорят, что у администрации Трампа нет планов и намерений военного вмешательства в Венесуэлу, они делают ставку на предупреждения и экономическое и политическое давление.

«Мы продолжаем разоблачать коррупцию Николаса Мадуро и его окружения, - заявил на брифинге Джон Болтон. - Сегодняшняя акция не позволит им грабить достояние народа Венесуэлы».

В свою очередь, в пресс-службе колумбийского министерства обороны обозначили, что не планируют предоставлять свои базы американским военным.