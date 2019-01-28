Кредитная кампания для азербайджанских таможенников от Межбанка
Международный банк Азербайджана дал старт новой кредитной кампании, приуроченной к Дню работников таможенной службы – 30 января.
В рамках кампании работники таможенной службы, являющиеся владельцами зарплатных карт банка, смогут получить наличный кредит на выгодных условиях.
Преимущества данной кампании
Сумма кредита – до 20 000 манатов
Срок выдачи кредита – до 60 месяцев
Годовая процентная ставка – со скидкой в 2% / начиная с 23%
Кредиты до 15 000 манатов выдаются без поручителя
Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ
Кампания действительна с 29 января по 1 февраля.
Кредит наличными можно получить во всех филиалах МБА. Достаточно обратиться в ближайшие филиалы банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. Также можно подать заявление на получение кредита просто отправив последние восемь цифр номера зарплатной карты на короткий номер 8937.
Для получения более детальной информации о кампании клиент может позвонить в Информцентр по номеру 937.
Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.