Кредитная кампания для азербайджанских таможенников от Межбанка

Преимущества данной кампании

Сумма кредита – до 20 000 манатов

Срок выдачи кредита – до 60 месяцев

Годовая процентная ставка – со скидкой в 2% / начиная с 23%

Кредиты до 15 000 манатов выдаются без поручителя

Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

Кампания действительна с 29 января по 1 февраля.

Кредит наличными можно получить во всех филиалах МБА. Достаточно обратиться в ближайшие филиалы банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. Также можно подать заявление на получение кредита просто отправив последние восемь цифр номера зарплатной карты на короткий номер 8937.

Для получения более детальной информации о кампании клиент может позвонить в Информцентр по номеру 937.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.