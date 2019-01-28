Паника в Ереване: Азербайджан может оставить всю Армению без связи

Над Арменией нависла новая угроза. Страна может остаться без связи. Об этом пишет газета «Грапарак».

«Имеется информация, что в последнее время ведутся интенсивные переговоры между азербайджанской компанией и одним из крупнейших интернет-провайдеров Грузии Caucasus Online, поставляющим интернет на Кавказе, о покупке оптико-волоконного кабеля длиной в 1200 км.

В результате этой сделки Азербайджан начнет разведывательные работы с помощью интернета, а максимум – сумеет очень быстро лишить Армению связи. Согласно некоторым сведениям, родное правительство пока серьезно не обеспокоено этим вопросом и превентивные меры до сих пор не предприняты.

Кстати, специалисты утверждают, что на данный момент для Армении альтернативного интернет-провайдера практически нет», - отмечает издание.