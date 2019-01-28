Соратник Тер-Петросяна стал пресс-секретарем Пашиняна

"Несколько дней назад получил предложение от премьера возглавить его пресс-службу. Сказать, что это было неожиданностью - значит ничего не сказать. Я принял предложение после обсуждений с моими соратниками в офисе АНК. Излишне говорить, что они поддержали меня и выразили полное содействие" , – написал Карапетян на своей странице в Facebook.

По словам Карапетяна, в связи с новым назначением он прекратил свое членство в АНК.

"Для меня честь вернуться к госслужбе, и я благодарен премьеру за предложение", - заключил он.