Минздрав: В Азербайджане нет кори

В результате проводимых в Азербайджане широкомасштабных профилактических мероприятий с 2013 года в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания корью. Об этом haqqin.az сказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В 2018 году во многих европейских странах, в том числе и в соседней с Азербайджаном Грузии, были зафиксированы частые случаи заболевания корью.

В конце 2018 года отдельные случаи кори были зарегистрированы и в Азербайджане. В основном болезнь затрагивает людей в возрасте от 20 до 40 лет, а также непривитых вакциной от кори.

Чтобы предотвратить распространение заболевания в стране, Министерством здравоохранения проводятся мероприятия по полному охвату вакцинацией детей. Все подозрительные случаи будут тщательно обследоваться.

Кроме того, для не привитых по какой-либо причине вакциной от кори в ближайшее время предусмотрены дополнительные прививки. С этой целью министерством будет закуплено 160 тысяч доз вакцин.

В настоящее время Минздрав держит под контролем эпидемиологическую ситуацию по кори.

Напомним, что накануне российские СМИ сообщили об эпидемии кори во Владимирской области. По предварительной информации, вирус попал в область из Азербайджана, откуда приехал заболевший ребенок.