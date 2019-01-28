Цена на нефть в 2019 году не принесет каких-либо сюрпризов и будет держаться в коридоре $55-70 за баррель, сказал haqqin.az главный редактор казахстанского портала OilNews.kz экономист Сергей Смирнов.

«В этом году продолжится спад мировой экономики, а это означает снижение потребления нефти по сравнению с 2018 годом. Ко всему прочему США наращивают добычу сланцевой нефти. Цену нефти в мире формируют ОПЕК, Россия, США и Китай как крупнейший потребитель углеводородов. И все понимают, что при росте мировых цен на нефть будет повышаться добыча сланцевой нефти. Поэтому ведущим нефтедобывающим странам нецелесообразно вести политику резкого повышения стоимости «черного золота», - полагает эксперт.

С.Смирнов предлагает обратить внимание и на тот факт, что политический кризис в Венесуэле совершенно не повлиял на мировые нефтяные цены, в то время как раньше события гораздо меньшего масштаба вызывали значительную реакцию мировых бирж. К примеру, захват террористами нефтяной платформы в Нигерии привел к росту цен на 5-10 долларов, а в случае с Венесуэлой, где власть мятежников уже признали 12 стран, нет никакой реакции.

«По-видимому, мирное двоевластие в Венесуэле не отразится на стоимости нефти. Но все может измениться на биржах в случае гражданской войны или интервенции в этой стране», - не сомневается экономист.