Россия обвинила США в свержении власти в Венесуэле

Соединенные Штаты открыто пытаются свергнуть законную власть в Венесуэле. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Нас тревожит то, что делают США и их ближайшие союзники в отношении Венесуэлы, грубо нарушая все мыслимые нормы международного права», - сказал глава ведомства.

Он добавил, что международное сообщество не может допустить, чтобы урегулирование кризиса осуществлялось неконституционными методами.