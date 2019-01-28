Фуад Алескеров: «Полиция — важная госструктура для защиты государственности»

Несмотря на негативные тенденции в мире и регионе и глобальные процессы, Азербайджан уверенно продвигался по пути независимости и успешно реализовывал правовые и демократические реформы, масштабные инфраструктурные проекты и социальные программы.

Как сообщает Azvision.az, выступая на заседании, помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан в 2018 динамично развивался.

28 января в Министерстве внутренних дел состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечению общественной безопасности в 2018 году и предстоящим задачам.

Торжественное празднование в прошлом году 100-летия азербайджанской полиции Фуад Алескеров оценил как знаменательное событие не только для органов внутренних дел, но и для всего азербайджанского народа.

По его словам, глава государства оценивает азербайджанскую полицию как важную государственную структуру, имеющую значительные заслуги в деле защиты государственности. Азербайджанская полиция отличается высокой дисциплиной, профессионализмом, знанием современных материально-технических средств, которые ей сегодня предоставлены.

Фуад Алескеров отметил, что в прошлом году были предприняты эффективны меры в сфере раскрытия преступлений, поимки находящихся в розыске лиц, обезвреживания преступных групп, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, торговли людьми и профилактики дорожно-транспортных происшествий. Высоко оцениваются достигнутые в этом направлении положительные результаты.

Как подчеркнул помощник президента, благодаря вниманию главы государства Ильхама Алиева были приняты необходимые меры для укрепления материально-технической базы органов внутренних дел, обновления инфраструктуры и улучшения социальной защиты сотрудников.

Он также рассказал присутствующим о значимости изменений в законодательстве для усовершенствования служебной деятельности, а также важности более широкого применения новых информационных технологий.

Фуад Алескеров отметил, что Азербайджан сегодня является сильным, способным сказать свое слово и дать необходимый ответ любым разрушительным силам государством, которое появилось благодаря неоценимым заслугам великого лидера Гейдара Алиева. По его словам, это государство является наследием, которое оставил нам Гейдар Алиев.

Никто не допустит, чтобы какие-то деструктивные силы заставили нашу страну свернуть со своего пути развития.

Сотрудники полиции всегда достойно выполняли свои задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности. Сегодня органы внутренних дел также полны решимости предотвратить любые провокации, проявляя при этом профессионализм и выдержку.