У берегов Британии нашли новые залежи газа
В Северном море на шельфе Великобритании обнаружены новые газоконденсатные залежи. Об этом объявила французская компания Total, передает РИА Новости.
Согласно информации, залежи обнаружены при бурении скважины Glengorm, извлекаемые ресурсы оцениваются примерно в 250 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.
"Glengorm - еще один большой успех Total в Северном море, результаты побили все ожидания", - говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что помимо газа в скважине обнаружено потенциально высокое содержание конденсата.