У берегов Британии нашли новые залежи газа

В Северном море на шельфе Великобритании обнаружены новые газоконденсатные залежи. Об этом объявила французская компания Total, передает РИА Новости.

Согласно информации, залежи обнаружены при бурении скважины Glengorm, извлекаемые ресурсы оцениваются примерно в 250 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

"Glengorm -  еще один большой успех Total в Северном море, результаты побили все ожидания", - говорится в пресс-релизе компании. 

Отмечается, что помимо газа в скважине обнаружено потенциально высокое содержание конденсата.

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