Синоптики о погоде на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможен туман, изморось. Северо-западный ветер днем перейдет на южный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшероне составит 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 85-95%, днем 60-70%.

В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако вечером в ряде восточных районов вероятен туман и морось. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит от одного градуса мороза до четырех градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от двух градусов мороза до трех градусов тепла.