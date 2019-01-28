Жителям Ашхабада запретили ловить рыбу

Жителям столицы Туркмении - Ашхабада и его окрестностей запретили ловить рыбу в столичных водоемах, сообщает «Радио Азатлык».

Согласно информации, запрет коснулся водохранилищ, а также трех озер, расположенных вблизи от туркменской столицы. Предполагается, что введение запрета связано со снижением поголовья рыбы в водоемах.

Как отмечают источники издания, столичные водохранилища и озера активно используются безработными туркменами для добычи пищи.

Кроме того сообщается, что на востоке Туркмении в Лепабской области людям запретили пасти скот рядом с водохранилищами.