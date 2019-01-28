Акар: Турция готова к третьей военной операции в Сирии

Вооруженные силы Турции завершили подготовку к операции в Сирии, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар в эфире телеканала Habertürk.

«Все подготовительные работы завершены. Когда наступит время, мы проведем необходимые действия в Манбидже и к востоку от Евфрата», — сказал Акар.

Также глава турецкого оборонного ведомства подчеркнул, что турецкая армия борется в Сирии с террористами, а не с арабами или курдами: «Единственной целью турецкой армии являются террористы».