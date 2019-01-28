Из-за бесплатной еды толпа затоптала старушек

В Малайзии две пожилые женщины погибли в давке за купонами на бесплатную еду, сообщает BBC News.

Согласно информации, на одном из рынков в Куала-Лумпуре раздавали 200 бесплатных купонов на еду для стариков. Скидки были приурочены к предстоящему Новому году по лунному календарю. В павильон набились больше тысячи человек.

Из-за духоты у 78-летней Ло Айон Нан и 85-летней А По начались проблемы с дыханием. Женщины потеряли равновесие и упали, их затоптала толпа. Полиция обнаружила их тела на полу.