Мамедъяров и Мнацаканян могут встретиться в Мюнхене

Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в феврале в Мюнхене на международной конференции по безопасности. Об этом сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, сообщает РИА Новости.

"Ничего исключать нельзя. По традиции, если будет достигнута договоренность о встрече, мы об этом оповестим заранее", - заявил Мнацаканян, отвечая на вопрос, возможна ли его встреча с Эльмаром Мамедъяровым по карабахской проблеме во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"То, что мы двигаемся вперед - это понятно, что касается сроков встреч и других вопросов, мы пытаемся их согласовать и информировать общество" - отметил глава армянского МИД.