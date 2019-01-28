В Грузии армяне готовят новые провокации против азербайджанцев экспертная оценка грузинских политологов
Установка в Ахалкалаки памятника Михаилу Авагяну, одному из организаторов резни азербайджанцев в Ходжалы, - провокация с целью дестабилизации отношений между Грузией и Азербайджаном. К такому выводу приходят грузинские политологи, комментируя факт открытия 20 января в грузинском регионе компактного проживания армян Самцхе-Джавахети памятника сепаратисту, принимавшему самое активное участие в захвате Горадиза, Гадрута, Физули и зверском убийстве в этих районах азербайджанцев.
Как заявил haqqin.az бывший депутат грузинского парламента Вахтанг Хмаладзе, в соответствии с грузинским законодательством для установки небольших памятников нет необходимости получать разрешение центральных органов власти. Так что участие в церемонии открытия мэра Ахалкалаки Юрика Унаняна, председателя отделения правящей партии «Грузинская мечта» в Сакребуло Наири Ирицяна, а также депутатов грузинского парламента Энзеля Мкояна и Самвела Манукяна и посла Армении в Грузии Рубена Садояна не означает, что это мероприятие было санкционировано Тбилиси.
«Было немало случаев, когда в грузинских селах некоторые ностальгирующие по советскому прошлому люди по своей инициативе сооружали памятники Сталину, отношение к которому у грузин очень негативное. Причем местные власти убирали эти разного рода статуи и бюсты далеко не всегда. В данном же случае акция явно направлена на дискредитацию Грузии в глазах Азербайджана. Инцидент с установкой памятника Авагяну - самодеятельность армян, проживающих в Ахалкалаки», - не сомневается грузинский политик.
А в губернаторстве Самцхе-Джавахети вопросы haqqin.az переадресовали мэру Ахалкалаки Юрику Унаняну, который категорически отрицал причастность администрации города к идее установки этого памятника.
«Памятник был сооружен жителями села еще в 1995 году, а сейчас эти же сельчане просто заменили его на новый», - утверждает мэр.
Между тем предположение, что в регионе компактного проживания армян в Грузии возможны антиазербайджанские провокации, вполне реально. Еще лет 7-8 назад этот регион только формально числился в составе Грузии - с начала 90-х здесь фактически правили армянские сепаратистские организации «Вирг», «Джавакх», «Парвана» и др. В кабинетах главы муниципалитета и мэрии районов Ахалкалаки, Ниноцминда на самом видном месте висела большущая карта «Великой Армении», включающей Тбилиси и Кутаиси. Армянская молодежь служила не в грузинской армии, а на расположенной в Ахалкалаки 62-й российской военной базе, обучение в школах региона велось по армянской учебной программе. О положении в регионе говорит тот факт, что на глазах грузинских государственных институтов армяне захватили земли общины духоборов, которые проживали в Ахалкалаки более 150 лет, и изгнали их оттуда. Так же армяне поступили и с экобеженцами из Аджарии, которые переселились в Ахалкалаки в 2006 году после стихийных бедствий у себя на родине.
Во многом благодаря закрытию Азербайджаном и Турцией коммуникаций с Арменией, Джавахети не стал Джавахкской провинцией Еревана.
Джавахкский «миацум» сдерживает только то, что грузы в Армению сегодня поступают в основном через грузинские порты Батуми и Поти. А единственный выход Армении в Россию только через грузино-российский КПП «Верхний Ларс». Поглотить Джавахети Еревану было бы нетрудно, но можно оказаться в глубокой изоляции в обнимку с ненавистным Западу Ираном. Лишь эта перспектива уберегла вычленение Джавахети из состава Грузии.
Пыл эмиссаров Еревана сильно поубавил Михаил Саакашвили, посадивший в 2008 году за решетку бесноватого сепаратиста и по совместительству мошенника, лидера движения «Объединенный Джавакх» Ваагна Чахаляна. Видео выступления Саакашвили, где экс-президент прямо называет Чахаляна бандитом и агентом ГРУ, обошло все телеканалы СНГ. Более того, Саакашвили использовал возможности Азербайджана для того, чтобы значительно привязать регион к Грузии, проведя через Джавахети железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, а SOCAR Georgia Gas провел газификацию этого региона.
Кстати, тот же Чахалян на пресс-конференции с участием азербайджанских журналистов грозился «перекрыть Баку-Тбилиси-Карс, если этого пожелает Ереван, и взорвать Баку-Тбилиси-Джейхан, если это будет нужно армянству». Возможно, поэтому президенту Грузии пришлось, образно говоря, лично прищемить язык главному армянскому сепаратисту региона.
По всей видимости, нынешняя грузинская власть допускает политический сбой, поскольку не смогла вовремя оценить глубину провокации 20 января в Ахалкалаки.
«Несомненно, те, кто организовал открытие памятника, знали какую реакцию это вызовет в Азербайджане», - сказал haqqin.az координатор программы по мирному диалогу на Кавказе в Международном центре по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.
«Памятник был поставлен в смутные для Грузии времена в 1995 году. В то время грузинские власти не обратили внимание на увековечение памяти человека, которого вообще никто в Грузии не знает. Он известен узкому кругу лиц из села Бугашени Ахалкалакского района. В том, что памятник отреставрировали и провели торжественное открытие в трагический для азербайджанцев день 20 января, просматривается вызов азербайджанской стороне. Если Грузия стремится держаться нейтральной позиции в армяно-азербайджанском противостоянии, то соответствующим структурам следовало бы отговорить местные власти от церемонии открытия памятника. Теперь Тбилиси придется заняться этим вопросом, так как инцидент бросает тень на азербайджано-грузинские отношения. Законодательство Грузии не предусматривает какие-то запреты на установление монументов и памятников. Если бы в законе были такие возможности, то, естественно, Тбилиси быстро ими воспользовался», - уверен эксперт
Как утверждает Анджапаридзе, в Джавахети есть центробежные группы, которые распространяют сепаратистские настроения, и в инциденте с памятником предпринята попытка столкнуть Грузию и Азербайджан.
«Здесь очевидна провокационная цель намерений, - полагает он. - Этот небольшой инцидент не должен лечь пятном на динамично развивающиеся азербайджано-грузинские отношения. Уверен, что вопреки надеждам провокаторов будет найдено оптимальное решение».