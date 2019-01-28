Установка в Ахалкалаки памятника Михаилу Авагяну, одному из организаторов резни азербайджанцев в Ходжалы, - провокация с целью дестабилизации отношений между Грузией и Азербайджаном. К такому выводу приходят грузинские политологи, комментируя факт открытия 20 января в грузинском регионе компактного проживания армян Самцхе-Джавахети памятника сепаратисту, принимавшему самое активное участие в захвате Горадиза, Гадрута, Физули и зверском убийстве в этих районах азербайджанцев.

Как заявил haqqin.az бывший депутат грузинского парламента Вахтанг Хмаладзе, в соответствии с грузинским законодательством для установки небольших памятников нет необходимости получать разрешение центральных органов власти. Так что участие в церемонии открытия мэра Ахалкалаки Юрика Унаняна, председателя отделения правящей партии «Грузинская мечта» в Сакребуло Наири Ирицяна, а также депутатов грузинского парламента Энзеля Мкояна и Самвела Манукяна и посла Армении в Грузии Рубена Садояна не означает, что это мероприятие было санкционировано Тбилиси.

«Было немало случаев, когда в грузинских селах некоторые ностальгирующие по советскому прошлому люди по своей инициативе сооружали памятники Сталину, отношение к которому у грузин очень негативное. Причем местные власти убирали эти разного рода статуи и бюсты далеко не всегда. В данном же случае акция явно направлена на дискредитацию Грузии в глазах Азербайджана. Инцидент с установкой памятника Авагяну - самодеятельность армян, проживающих в Ахалкалаки», - не сомневается грузинский политик.

А в губернаторстве Самцхе-Джавахети вопросы haqqin.az переадресовали мэру Ахалкалаки Юрику Унаняну, который категорически отрицал причастность администрации города к идее установки этого памятника.

«Памятник был сооружен жителями села еще в 1995 году, а сейчас эти же сельчане просто заменили его на новый», - утверждает мэр.

Между тем предположение, что в регионе компактного проживания армян в Грузии возможны антиазербайджанские провокации, вполне реально. Еще лет 7-8 назад этот регион только формально числился в составе Грузии - с начала 90-х здесь фактически правили армянские сепаратистские организации «Вирг», «Джавакх», «Парвана» и др. В кабинетах главы муниципалитета и мэрии районов Ахалкалаки, Ниноцминда на самом видном месте висела большущая карта «Великой Армении», включающей Тбилиси и Кутаиси. Армянская молодежь служила не в грузинской армии, а на расположенной в Ахалкалаки 62-й российской военной базе, обучение в школах региона велось по армянской учебной программе. О положении в регионе говорит тот факт, что на глазах грузинских государственных институтов армяне захватили земли общины духоборов, которые проживали в Ахалкалаки более 150 лет, и изгнали их оттуда. Так же армяне поступили и с экобеженцами из Аджарии, которые переселились в Ахалкалаки в 2006 году после стихийных бедствий у себя на родине.