Делегатов ООН не пустили на место убийства Хашкаджи в Стамбуле

Делегацию Организации Объединенных Наций во главе со спецдокладчиком ООН Агнес Калламард отказались пустить в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, передает телеканал NTV.

Согласно информации, делегатам ООН пришлось осмотреть здание только снаружи.

В связи с этим пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик выразил недовольство, призвав международное сообщество способствовать расследованию убийства журналиста.

По данным следствия, журналист Джамаль Хашкаджи был убит в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Напомним, журналист Джамаль Хашкаджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. По версии Эр-Рияда, он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.

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