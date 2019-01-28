Делегатов ООН не пустили на место убийства Хашкаджи в Стамбуле
Делегацию Организации Объединенных Наций во главе со спецдокладчиком ООН Агнес Калламард отказались пустить в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, передает телеканал NTV.
Согласно информации, делегатам ООН пришлось осмотреть здание только снаружи.
В связи с этим пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик выразил недовольство, призвав международное сообщество способствовать расследованию убийства журналиста.
По данным следствия, журналист Джамаль Хашкаджи был убит в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Напомним, журналист Джамаль Хашкаджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. По версии Эр-Рияда, он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.