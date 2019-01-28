Порошенко идет на второй президентский срок

Президент Украины Петр Порошенко объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Соответствующее заявление он сделал на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве, пишет «Коммерсант».

«Ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями вынудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины»,— сказал Порошенко.

По его мнению, Украине нужен мир с Россией, так как «люди устали от войны».

Порошенко добавил, что в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз: «И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий по членству в НАТО».

Отметим, что президентские выборы в Украине пройдут 31 марта. Документы для участия в выборах в ЦИК уже подали несколько десятков человек, в том числе лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.