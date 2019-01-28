По факту в отношении Нурмагомеда Каранаева было возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Решением Ясамальского районного суда в отношении жителя Дагестана Н.Каранаева была назначена мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Согласно материалам дела, 19 января 2018 года при досмотре на таможенном посту «Самур» Хачмазского таможенного управления Госкомтаможни Азербайджана грузового автомобиля «Вольво» с государственным номерным знаком E900XX05/AH264639, перевозившего из Ирана в Россию цветную капусту, была обнаружена незадекларированная валюта на 29 миллионов 980 тысяч российских рублей.

По предъявленному обвинению подсудимый признал свою вину лишь частично. Каранаев заявил, что работал водителем-дальнобойщиком в компании «Best Международные перевозки» и неоднократно через территорию Азербайджана ездил в Иран.

В последний раз 11 января 2018 года Нурмагомед Каранаев привез из Дагестана груз стеклянной тары в Билясувар, а оттуда по распоряжению компании отправился в иранскую Астару, где на терминале «Пяана» его автомобиль загрузили цветной капустой.

«Этот груз я должен был доставить в Москву. 17 января пересек границу и отправился на таможенный пост «Самур». По дороге из России позвонил мой дядя Умар и сказал, что на таможне ко мне подойдет человек, который передаст несколько сумок, в которых какие-то вещи и немного денег. Все это я должен был на обратном пути отдать кому-то в России», - рассказал в суде Нурмагомед Каранаев.

По его словам, после того как его автомобиль на таможенном посту проверили рентгенаппаратом, к нему подошел мужчина и сказал, что именно про него Нурмагомеду говорил его родственник. Он передал водителю несколько сумок, в которых, как он уверял, были вещи и деньги.

«Я рос сиротой. Дядя заменил мне отца. Его слово и просьба – закон для меня. Поэтому и не стал возражать, когда он обратился ко мне. Я даже не стал спрашивать имя того человека, что передал мне вещи. Он был похож на дагестанца, предупредил, что в одной сумок деньги. Но я и подумать не мог, что речь идет о столь огромной сумме, поэтому и не задекларировал их. У меня всегда с собой было от 1 до 2 тысяч долларов, и за это меня никто никогда не задерживал», - сказал водитель большегрузного автомобиля.

Таможенники в ходе осмотра на дне одной из сумок в кабине автомобиля Нурмагомеда Каранаева нашли около 30 миллионов незадекларированных рублей. Были приглашены понятые и составлен протокол. Каранаев заявил, что он ничего не знает об этих деньгах.

«Деньги пересчитали и меня задержали. После своего ареста я лишь один раз смог поговорить по телефону с дядей Умаром. Он сейчас в Дагестане. Прошу суд пригласить его сюда, чтобы он внес ясность в эту историю», - обратился Каранаев к суду.

Судебный процесс продолжается.