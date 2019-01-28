В Вене рассказали о скором завершении строительства «азербайджанской трубы»

Проект строительства Трансадриатического газопровода (TAP), по которому азербайджанский газ будет транспортироваться в Европу, завершен более чем на 84%, сказал в ходе своего выступления на Европейской газовой конференции в Вене управляющий директор консорциума TAP AG Лука Скьеппати, пишет "Вестник Кавказа".

"Проект TAP выполнен более чем на 84%. Между Грецией и Албанией около 97% труб уже уложены в землю. В Италии ведутся работы на приемном терминале трубопровода и на участке микротоннелирования", - отметил Скьеппати.

Проект Трансадриатического газопровода (стоимость 4,5 млрд евро) является частью проекта "Южный газовый коридор". Протяженность трубопровода составляет 878 км, 550 км из них будет проложено по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии. Акционерами ТАР являются: BP - 20%, SOCAR - 20%, Snam - 20%, Fluxys - 19%, Enagás - 16%, Axpo - 5%.