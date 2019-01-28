Чемпион мира по шахматам объявил о завершении карьеры

"Я уже решил закончить свою профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад, и теперь, сыграв свой последний турнир, хотел бы объявить об этом публично, - заявил Крамник. - Жизнь профессионального шахматиста была отличным путешествием, и я очень благодарен шахматам за все, что они мне дали. Иногда это было трудно, иногда гораздо лучше, чем я мог себе представить, но в любом случае это был для меня бесценный опыт".

По словам гроссмейстера, в последние месяцы он начал терять мотивацию к выступлению. Теперь он намерен сосредоточиться на проектах в области детских шахмат и образования.

Владимир Крамник был чемпионом мира с 2000 по 2007 год. В 2007 году уступил мировую шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.