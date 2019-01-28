Депозитный портфель AccessBank превысил 500 млн манатов
Активы банка на 1 января 2019 года составили 878,688 млн манатов, что говорит о годовом росте на 33,867 млн манатов. В IV квартале 2018 года активы банка увеличились на 42,232 млн манатов.
Кредитный портфель AccessBank за год вырос на 38,985 млн манатов, за квартал - на 24,010 млн манатов, достигнув 542,488 млн манатов.
Депозитный портфель банка увеличился на 101,323 млн манатов, или 25,3%, достигнув 501,138 млн манатов. Квартальный рост портфеля составил 37,113 млн манатов. Безусловно, это является показателем высокого доверия банку со стороны клиентов.
Коэффициент мгновенной ликвидности на конец декабря составляет 79,5%, что в 2,65 раза выше нормативного показателя.
Доходы банка за отчетный год составили 27,315 млн манатов.
Комментируя финансовые показатели, председатель правления AccessBank Анар Гасанов отметил: "Основные бизнес-показатели демонстрируют серьезный рост, и это говорит о том, что вступление банка на новый этап развития дает свои плоды. Менеджмент уверен, что динамика роста будет носить тенденциозный характер. Иными словами, быть партнером микро-, малого и среднего бизнеса, в том числе принимать активное участие в развитии этих сфер, остается основной миссией банка. С этой точки зрения капитализация банка имеет важное значение. Отмечу, что в настоящее время этот процесс находится на стадии завершения. AccessBank вступил в 2019 год с новыми целями, и я верю, что, благодаря нашей сильной команде и клиентам, которые всегда оказывают нам доверие, мы достигнем поставленных целей".