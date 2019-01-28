Азербайджан отказался от восстания против боссов «Формулы-1»

Эльмир Алиев, отдел спорта 17:50

Организаторы 16 гонок «Формулы-1» объединились в Ассоциацию промоутеров «Формулы-1» (FOPA) и выступили против американской компании Liberty Media, которая является владельцем чемпионата.

Встреча состоялась в Лондоне. По данным ряда СМИ, в ней участвовали и представители Азербайджана. Согласно информации некоторых изданий, наша страна присоединилась к протесту, однако ряд других медиа сообщает, что промоутеры гонки в Азербайджане, наряду с организаторами из России, Бахрейна, Сингапура и Абу-Даби, на стороне Liberty Media. За разъяснениями haqqin.az обратился к главе отдела маркетинга и коммуникаций бакинской гонки Нигяр Арпадараи, которая заявила, что «во встрече, на которой некоторые промоутеры высказывали свое недовольство, Азербайджан не участвовал. У нас с Liberty Media нормальные отношения».

Возвращаясь же к заседанию с участием восставших промоутеров, отметим, что их не устраивают планы Liberty Media по переводу трансляций гонок «Формулы-1» исключительно на платные телеканалы. Кроме того, им не нравится намерение владельцев чемпионата не взимать взнос с организаторов Гран-при Майами, в то время как остальные платят по 30-50 миллионов долларов. В заявлении FOPA говорится: «Нас беспокоит тот факт, что поклонники «Формулы-1» теряют доступ к бесплатным телетрансляциям. Помимо этого, нет ясности по многим другим инициативам, к обсуждению которых не допускаются промоутеры. Мы считаем, что новые этапы не должны включаться в календарь в ущерб существующим Гран-при. При этом мы готовы рассмотреть альтернативные бизнес-модели, которые предлагаются исключительно новым организаторам гонок. Промоутеры настроены на коллективный подход к развитию чемпионата и готовы поделиться своим опытом». «Все промоутеры недовольны. Идеям Liberty Media не хватает последовательности, – заявил в интервью Daily Mail управляющий директор Сильверстоуна Стюарт Прингл. – Мы вели себя спокойно и послушно до настоящего времени, но теперь обеспокоены будущим нашего спорта под управлением людей, которые сейчас им руководят».

Управляющий директор Сильверстоуна добавил, что промоутеры недовольны перспективой получения организаторами гонки в Майами бесплатного контракта на проведение. «Это не очень хорошо для всех остальных, а особенно для промоутеров в Остине, которые напряженно работают для того, чтобы платить установленную сумму, – продолжил Прингл. – Если так будет продолжаться и дальше, то в «Формуле-1» будут проходить гонки второго сорта, если вообще будут проходить». По информации Daily Mail, организаторы некоторых этапов обещают уйти из «Формулы-1», если не будут удовлетворены их условия. В число недовольных входят руководители гонок в Сильверстоуне, Монце, Барселоне, Хоккенхайме и Мехико. В Liberty Media от комментариев отказались. Но сообщается, что коммерческие владельцы «Формулы-1» встретятся с промоутерами этапов для обсуждения возникших вопросов. Тем временем заместитель генерального директора АНО «Росгонки» Сергей Воробьев, который занимается организацией Гран-при России, встал на защиту Liberty Media. «Это заявление довольно беззубое, потому что все вопросы, указанные в нем, так или иначе решаются в нынешнем формате общения с Liberty, - говорит Воробьев. - Я не вижу необходимости промоутерам проводить отдельные собрания. Я не разделяю позицию нынешнего председателя Ассоциации FOPA Стюарта Прингла. В своих публичных комментариях он очень часто критиковал руководство Liberty и весь наш общий спорт. Я не считаю этот подход конструктивным, и поэтому мы, наряду с несколькими другими Гран-при, не будем членами FOPA. И я уверен, что в ближайшие дни, недели и месяцы нас станет больше. Если вы посмотрите на календарь текущего сезона «Формулы-1», в нем нет Гран-при Майами. Так какой смысл вести теоретические разговоры о том, как все могло бы быть или как может быть в 2020 году?» - цитирует Воробьева Autosport.