США отдали оппозиции банковские счета Венесуэлы
США предоставили спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо, объявившему себя временным президентом, доступ к счетам правительства страны в американских банках. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, пишет RT.
«25 января госсекретарь Майк Помпео подтвердил право временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо получать и контролировать определённое имущество на счетах правительства Венесуэлы или Центробанка Венесуэлы, хранимых в Федеральном резервном банке Нью-Йорка или других банках», — говорится в заявлении.
Вашингтон также вновь призвал мировые правительства признать Гуаидо временным главой государства.